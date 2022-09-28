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Общество28 сентября 2022 9:44

На акцию «Зелёная суббота» жители Самары принесли одежду, телефоны и кофемашины

Следующая акция по обмену ненужными вещами пройдёт 22 октября
Ирина СИНЕГУБОВА
Акции проходят в 14 регионах России, они стартовали полгода назад. Фото: минсельхоз Самарской области

Акции проходят в 14 регионах России, они стартовали полгода назад. Фото: минсельхоз Самарской области

На акцию по обмену ненужными вещами в хорошем состоянии «Зелёная суббота» жители Самары принесли одежду, книги, посуду, игрушки, телефоны, кофемашины и различные товары для дома.

— Все оставшиеся вещи передали в фонд помощи «БлагоДарю», — рассказали в минсельхозе Самарской области.

Среди интересных предметов, самарцы принесли на обмен серебряные серьги, зимний комбинезон для новорождённого и игрушечного зелёного дракончика. Следующая «Зелёная суббота» пройдёт 22 октября. В рамках нее можно будет обменяться предметами для хобби и творчества.

Акции проходят в 14 регионах России, они стартовали полгода назад. За это время прошло 87 акций. По словам организаторов, участники сэкономили для планеты 54 миллиона литров пресной воды, 5000 кВт электроэнергии, предотвратили выбросы более 300 тонн углекислого газа и спасли 90 деревьев.