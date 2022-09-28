В Самаре выбирают лучшего классного руководителя

Голосование за самого лучшего классного руководителя продлится до 4 октября 2022 года Фото: Сергей МОРКОВКИН

В Самаре продолжается конкурс «Самый классный «классный» — 2022». Его специально ко Дню учителя проводит «Комсомольская правда». В числе участников уже больше десяти классных руководителей. Тем, кто хочет их поддержать, нужно поторопиться — голосование закончится 4 октября 2022 года.

Сейчас в конкурсе лидирует учитель школы в селе Красный Яр Елена Шляхова. На втором месте идет Елена Куликова. Она преподает математику в школе № 47 Самары. Третье место пока занимает Ирина Демидовская — учитель начальных классов школы № 124 областной столицы.

До конца голосования осталось несколько дней, так что расстановка мест еще может измениться. Все это зависит от активности «групп поддержки» педагогов — учеников и их родителей. Всех тех, кто хочет поблагодарить учителей за их самоотдачу и многолетний труд.

Напомним, итоги конкурса будут объявлены 5 октября 2022 года. Победителей ждут полезные и приятные призы: сертификат на посещение клиники современной косметологии, ужин в ресторане, подарочные наборы сладостей, чая и кофе.