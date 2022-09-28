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Общество28 сентября 2022 10:49

Депутаты губдумы проверили чистоту берега Сухой Самарки

Жалобы жителей о загрязнении территории нашли подтверждение
Илона МАЙСКАЯ
Будет создана рабочая группа по вопросам обеспечения чистоты на береговой линии / Фото: Единая Россия

Будет создана рабочая группа по вопросам обеспечения чистоты на береговой линии / Фото: Единая Россия

Депутаты губернской думы отреагировали на обращения жителей Куйбышевского района Самары. Те пожаловались на плохое состояние берега реки Сухая Самарка. На днях туда для проверки наведался «Партийный десант».

В число проверяющих вошли члены фракции «Единая Россия» Александр Милеев, Вячеслав Дормидонтов и Роман Балтер, представители регионального Минлесхоза, администрации Куйбышевского района, МЧС, Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры.

По словам зампредседателя губдумы Александра Милеева, люди жалуются, что берег регулярно засыпают асфальтом, который попадает в реку. Все это несет вред экологии.

- На берегу реки действительно присутствует большое количество мусора. Граждане выбрасывают бытовые отходы в неположенных местах, нанося вред экосистеме водоема и загрязняя городскую инфраструктуру, - отметил депутат Роман Балтер.

После осмотра берега Сухой Самарки народные избранники решили направить обращения в надзорные органы и прокуратуру. Кроме того, было решено создать рабочую группу. В нее войдут жители, экологи, общественники и представители профильных ведомств, в том числе правоохранители.