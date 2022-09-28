В Самаре отремонтировали основную дорогу в поселке Шмидта

На дороге полностью заменили покрытие. Фото: hinshtein.ru

В Самаре завершился ремонт основной дороги в поселке Шмидта. Местные жители ждали обновления проезжей части на протяжении долгого времени. Первый шаг на пути к решению проблемы был сделан в мае, во время визита к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну. По результатам встречи с жителями парламентарий направил запросы главе города и министру транспорта Самарской области с просьбой о включении дороги в план по ремонту городских автотрасс.

– Мне удалось добиться выделения из федерального бюджета порядка 3,7 млрд рублей на ремонт дорог в регионе. Мы договорились с губернатором, что значительная часть из этой суммы пойдет на обновление автотрасс моего 158 избирательного округа, – рассказал Александр Хинштейн.

В список вошла и дорога в поселке Шмидта. Сегодня она кардинально преобразилась – здесь полностью заменили дорожное полотно.