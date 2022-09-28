Глава УМВД по Самаре возглавил нижегородскую полицию

Вадим Ятайкин продолжит службу в Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Бывший начальник полиции Самары Вадим Ятайкин перебрался в Нижегородскую область. Он занял пост заместителя начальника ГУ МВД по региону — начальника полиции. Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин.

Вадиму Ятайкину 53 года. Он уроженец Орска Оренбургской области. В органах внутренних дел служит с 1991 года. Начинал младшим инспектором уголовного розыска оперативно-поисковой группы. С 1 июля 2019 года исполнял обязанности начальника УМВД по Самаре.

В понедельник, 26 сентября 2022 года, президент России назначил Вадима Ятайкина на пост заместителя начальника — начальника полиции ГУ МВД по Нижегородской области. Информация об этом размещена на сайте регионального главка.

Напомним, кадровые перестановки произошли и в ГУ МВД по Самарской области. Ведомство возглавил генерал-лейтенант Игорь Иванов. До недавнего времени он занимал аналогичную должность в Кемеровской области.