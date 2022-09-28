В ТТУ Самары рассказали о судьбе электробуса до Южного города

Электробус ходил между Губернским рынком и Южным городом

В Трамвайно-троллейбусном управлении Самары рассказали о судьбе электробуса, который ходил до Южного города от Губернского рынка. Руководитель ТТУ Михаил Ефремов в эфире радио «Комсомольская правда-Самара» объяснил, что стало с этим видом транспорта, и почему он не выходит на маршрут.

- Дело не в том, что этот вид транспорта Самаре не подошел – наоборот, он оказался довольно удобным, - отметил Михаил Ефремов. – Хотя в сильные морозы и снегопады бывали единичные случаи, когда он не выдерживал и ломался, но все остальное время он ездил нормально, и даже сформировался определенный поток граждан, которые пользовались этим транспортом. Но в определенный момент закончились договорные отношения с белорусскими партнерами, они отказались продлевать режим опытной эксплуатации и поставили вопрос – либо вы его покупаете, либо мы его забираем. Пока окончательное решение не принято, электробус стоит у нас на территории трамвайно-троллейбусного депо. Пока неизвестно, останется ли он в Самаре, но нужно понимать, что одного электробуса для маршрута мало, нужно как минимум два, чтобы одновременно один шел в одну сторону, а другой – в другую.

Напомним, белорусский электробус эксплуатировался в Самаре с марта 2020 года до мая 2021 года. Он работал по соглашению между Самарской областью и республикой Беларусь, и обслуживал маршрут №108 от Губернского рынка в Самаре до спорткомплекса «Южный» на Николаевском проспекте. Когда электробус с самарских улиц убрали, перестал эксплуатироваться и этот маршрут.