Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 сентября 2022 13:51

В Самарской области задержали спонсора международных террористических организаций

Финансовую помощь террористам оказывал гражданин одной из Среднеазиатских республик
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Центральный окружной военный суд уже вынес задержанному приговор

Центральный окружной военный суд уже вынес задержанному приговор

Сотрудники регионального УФСБ задержали спонсора международных террористических организаций. Мужчина высылал террористам деньги, которые те тратили на покупку вооружения.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области, спонсором оказался 26-летний уроженец одной из Среднеазиатских республик. Он поддерживал радикальный ислам и активно спонсировал такие группировки, как «Джабхат ан-Нусра» и «Катиба Таухид валь-Джихад».

Мужчина переводил террористам деньги, которые шли на покупку вооружения. Фото: УФСБ по Самарской области

Мужчина переводил террористам деньги, которые шли на покупку вооружения. Фото: УФСБ по Самарской области

Деньги он высылал подконтрольным участникам террористических организаций. Таким образом задержанный решил помочь им в покупке вооружения, боевых патронов и военной техники.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Центральный окружной военный суд признал его виновным и приговорил к 12 годам заключения. 3 года осужденный проведет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима.