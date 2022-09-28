Синоптики рассказали о погоде в Самарской области на 29 сентября 2022 года

По данным специалистов, в конце месяца ожидается небольшое потепление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области в конце текущей недели. Информацию озвучили в Приволжском УГМС.

– Неустойчивый характер погоды будут создавать атмосферные фронты атлантических циклонов, перемещающиеся с юго-западными потоками в наш регион. Временами пройдут дожди, местами с порывистым ветром. В последние дни уходящего месяца температурный фон немного повысится, – отмечают синоптики.

В четверг, 29 сентября, в регионе сохранится облачная, дождливая погода. Температура воздуха составит 10-15 градусов тепла. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Зато уже в пятницу, 30 сентября, тучи развеются. Погода будет по-прежнему облачной, но с прояснениями. Осадков не ожидается, воздух прогреется до 11-16 градусов. Ветер при этом изменится на северо-восточный, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Характер погоды сохранится и в первый день октября.