«Вынесли соседа из горящего дома»: самарцы рассказали о мужестве пожарных, которые боролись с огнем на улице Прудовой

Горожане отметили мужество и отвагу сотрудников МЧС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожары – одно из наиболее страшных происшествий современности. Особенно, если они происходят в домах. Люди в одночасье теряют все, что наживали годами, и порой лишь чудом сохраняют свою жизнь и здоровье.

Так произошло 14 сентября текущего года на улице Прудовой, 15 в Самаре. В частном секторе вспыхнул дом. По данным регионального ГУ МЧС, информация о пожаре поступила в 14:37, пламя охватило участок площадью 150 квадратных метров. Возгоранию присвоили повышенный уровень сложности «1-БИС».

– На месте работали 36 человек личного состава и 9 единиц техники. В 15:08 огнеборцы локализовали возгорание, в 15:12 - полностью ликвидировали, – рассказали в ГУ МЧС по региону.

Однако прежде, чем окончательно справиться с огненной стихией, пожарные спасли 74-летнего мужчину. Пенсионер находился в полыхающем доме. Не раздумывая спасатели ворвались в помещение и вынесли человека. Об этом в благодарственном письме, направленном в ГУ МЧС по Самарской области, рассказали местные жители.

– Прибывшие ребята сработали очень хорошо и слаженно, спасли человека и не дали загореться нашим домам. Увидев, как парни отважно и мужественно вошли в горящий дом и вынесли из него нашего соседа живым, мы с полной уверенностью можем спать спокойно, – обратились горожане.

Самарцы поблагодарили мужчин за спасение и пожелали им крепкого здоровья.