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Происшествия29 сентября 2022 7:44

На Заводском шоссе в Самаре в ДТП с тремя автомобилями погиб водитель утром 29 сентября

Мужчина не учел дорожную обстановку и выехал на "встречку"
Ирина СИНЕГУБОВА
В аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля «Нива Шевроле». Фото: скриншот видео "Еще Самара"

В аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля «Нива Шевроле». Фото: скриншот видео "Еще Самара"

Сегодня, 29 сентября, около 9:00 на Заводском шоссе в Самаре произошло смертельное ДТП. В результате столкновения трех автомобилей погиб 57-летний водитель.

— Мужчина ехал на машине «Лада Приора» со стороны ул. 22 Партсъезда в направлении ул. Аврора, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Около дома 25/3 по Заводскому шоссе выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с «Ниссан» и «Нивой Шевроле». Водитель автомобиля «Лада Приора» скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

В аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля «Нива Шевроле». Их отвезли в медицинское учреждение. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.