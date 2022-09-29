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Общество29 сентября 2022 8:28

В Самарской области установили новые боксы для сбора батареек

По мере наполнения содержимое передается в специализированную организацию для переработки
Ирина СИНЕГУБОВА
В Самаре такие контейнеры разместили в 2020 году на двух улицах.

В Самаре такие контейнеры разместили в 2020 году на двух улицах.

Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» установил в офисах обслуживания в Тольятти и Сызрани боксы для сбора литиевых и щелочных батареек.

— Новые боксы расположены на улице Мира, 76 в Тольятти и на проспекте 50 лет Октября, 24 в Сызрани, — сообщает пресс-служба компании.

В Самаре такие контейнеры разместили в 2020 году на улице Маяковского, 15 и улице Революционная, 101б в рамках акции «Экодесант». Клиенты энергокомпании сдали уже больше 10 кг батареек. По мере наполнения содержимое боксов передается в специализированную организацию для переработки.

Помимо этого, внести свой вклад в сохранении природы каждый желающий может, отказавшись от получения квитанций в бумажном варианте. У организаций и предприятий есть возможность перейти на электронный документооборот.