Исследование показало, что в каждой пятой компании Самары работают удаленные сотрудники

Также дистанционно работают специалисты в области маркетинга, логистики, экономики и закупок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob, проведенному с 16 по 28 сентября 2022 года, в каждой пятой компании Самары есть сотрудники, работающие дистанционно из-за пандемии коронавируса.

— Количество самарских компаний, практикующих удаленную работу, растет, но пока их меньше, чем в предыдущие периоды подъемов заболеваемости, — сообщает SuperJob.

По сравнению с августом в Самаре вдвое возросло число организаций с удаленкой. Чаще всего это касается сферы информационных технологий, продаж и управления персоналом, а также финансов и юриспруденции.

Также дистанционно работают специалисты в области маркетинга, логистики, экономики и закупок. Меньшая часть опрошенных назвали такие сферы деятельности дистанционных сотрудников, как дизайн, документооборот, call-центр, администрирование, редактура.