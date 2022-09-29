Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2022 8:50

Исследование показало, что в каждой пятой компании Самары работают удаленные сотрудники

Чаще всего это касается сферы информационных технологий, продаж и управления персоналом
Ирина СИНЕГУБОВА
Также дистанционно работают специалисты в области маркетинга, логистики, экономики и закупок.

Также дистанционно работают специалисты в области маркетинга, логистики, экономики и закупок.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob, проведенному с 16 по 28 сентября 2022 года, в каждой пятой компании Самары есть сотрудники, работающие дистанционно из-за пандемии коронавируса.

— Количество самарских компаний, практикующих удаленную работу, растет, но пока их меньше, чем в предыдущие периоды подъемов заболеваемости, — сообщает SuperJob.

По сравнению с августом в Самаре вдвое возросло число организаций с удаленкой. Чаще всего это касается сферы информационных технологий, продаж и управления персоналом, а также финансов и юриспруденции.

Также дистанционно работают специалисты в области маркетинга, логистики, экономики и закупок. Меньшая часть опрошенных назвали такие сферы деятельности дистанционных сотрудников, как дизайн, документооборот, call-центр, администрирование, редактура.