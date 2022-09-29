Самарцев попросили согласовать размещение стоянки и автомойки на ул. Авроры

Вопрос о размещении в Октябрьском районе новой стоянки и автомойки вынесли на публичные слушания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Октябрьском районе Самары могут появиться новая стоянка для машин и автомойка рядом с ней. Их планируют разместить в границах улиц Авроры, Гаражной и 4-го проезда. Информация об этом размещена в документах на сайте городской администрации.

Так, мэрию попросили дать добро на условно разрешенный вид использования двух земельных участков площадью 1026 и 434 кв. м. Тот, что покрупнее, планируют использовать для хранения автомобилей, а тот, что поменьше, — под автомобильную мойку.

Фото: pkk.kartagov.net

Проект вынесли на публичные слушания. Они продлятся до 18 октября 2022 года. Экспозиция будет представлена с 4 по 11 октября в здании департамента градостроительства Самары на улице Галактионовской, 132. Жители города могут ознакомиться с документами и высказать свое мнение.