В Самаре после жалоб жителей очистили фасад памятника архитектуры на ул. Ленинградской

Фасаду дома Сапрыкина вернули первозданный вид / Фото: t.me/ugookn63

Жители Самары пожаловались на изменение фасада памятника архитектуры на улице Ленинградской, 22. Речь идет о доме Г.П. Сапрыкина, который был построен в 1910-е годы. Подрядчик при ремонте закрасил керамическую плитку, что вызвало возмущение у горожан.

- Проект капитального ремонта фасада здания не предусматривал работы по окраске керамической глазурованной плитки. Подрядчику предписано очистить поверхность плитки от краски без применения механического или электроинструмента, - сообщили в пресс-службе УГООКН по Самарской области.

По данным ведомства, подрядчик уже отмыл фасад памятника архитектуры. Все работы он провел должным образом и аккуратно. Плитка после очистки не пострадала. Проверяющие не обнаружили на ней никаких повреждений.