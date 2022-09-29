Первую очередь набережной в Тольятти подключают к электроснабжению

Сотрудники ССК установили три подстанции на территории будущей зоны отдыха тольяттинцев

Первую очередь набережной в Автозаводском районе Тольятти уже скоро подключат к электроснабжению. Специалисты АО «Самарская сетевая компания» установили там три подстанции и сейчас занимаются пусконаладкой.

- Реализация проекта по строительству системы электроснабжения первой очереди набережной близится к завершению. Там уже установлены две трансформаторные подстанции мощностью 400 кВА каждая и одна стационарная двухтрансформаторная подстанция мощностью 1300 кВА, - сообщили в пресс-службе ССК.

От питающей подстанции, установленной ранее ССК для электроснабжения легкоатлетического манежа, специалисты проложили две нитки кабельной линии общей протяженностью 2,6 км. Энергетики протянули кабель под проезжей частью улицы Спортивной. Они использовали технологию горизонтально направленного бурения, так что даже не пришлось вскрывать дорогу и перекрывать движение транспорта.

Три новые подстанции обеспечат электроэнергией все объекты, которые расположены на обновленной набережной. Это кафе, пункты проката, сцена и праздничная иллюминация, станция кайтсерфинга, камеры хранения, посты полиции, медпункты, канализационно-насосная станция и уличное освещение.

Энергетики выполнили все работы оперативно и в достаточно короткие сроки. Сейчас специалисты проводят пусконаладочные работы. После их завершения на энергообъекты подадут напряжение.