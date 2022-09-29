В Самаре появился первый надземный пешеходный переход на Московском шоссе

Строительство близится к завершению. Фото: скриншот видео Сергея Бобина

В Самаре городской блогер показал, где появился первый надземный пешеходный переход. Конструкцию перекинули через Московское шоссе в поселке Мехзавод.

Многие местные жители жаловались на долгие светофоры на дорожном участке. Специалисты приняли решение возвести первый надземный переход, чтобы обезопасить пешеходов. Процесс строительства близится к завершению. Строительство проводили по обеим сторонам магистрали.

Отмечают, что работы стартовали еще летом текущего года. Также на участке предусмотрен лифт для маломобильных граждан. Совсем скоро местные жители смогут переходить дорогу по безопасному переходу