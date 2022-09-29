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Общество29 сентября 2022 15:31

В Самаре планируют пересмотреть количество мест для зрителей в здании цирка

Объект расположен на улице Молодогвардейской
Алена ПРОВКИНА
На объекте планируют провести работы

На объекте планируют провести работы

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре стало известно и реконструкции цирка, расположенного по улице Молодогвардейской. Отмечают, что специалисты планируют увеличить количество мест для зрителей.

Согласно опубликованным документам, сектор рассчитан на 80 мест. Представили цирка хотели бы увеличить число до 120 мест. На сайте госзакупок указана цифра в разы превышающая показатели – около 1800 зрительских мест. Данные работы оценивают в 35 миллионов рублей. Организация уже ищет подрядчиков, чтобы реализовать проект.

Средства выделят из областного бюджета. Работы планируют начать уже в этом году.