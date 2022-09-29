В Самаре пройдет патриотическая акция в поддержку итогов референдумов 30 сентября 2022 года

Акция пройдет на площади Куйбышева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о месте и времени проведения патриотической акции в поддержку итогов референдумов. Мероприятие пройдет на площади имени Куйбышева 30 сентября 2022 года в 17:00.

Самарцы и гости региона выразят поддержку всем жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В день голосования губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил важность события для жителей присоединяемых республик.

- Я неоднократно бывал в Крыму и знаю, как они хотели, как ждали соединения с великой Родиной, с Россией. Неоднократно был я и в Донецкой и Луганской народных республиках, знаю, как там люди этого ждут и мечтают. Надеюсь, что эта мечта сбудется. Самарского сердца хватит на всех, - подчеркнул глава региона.

Самарская область стала одним из первых регионов, заключивших соглашение о сотрудничестве и ставшим побратимом города Снежное. На территории уже работают самарские врачи и строители, которые восстанавливают школы, дома и коммуникации.