В Самаре мошенники обманули сотрудника вуза на 2 миллиона рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники продолжают активно атаковать жителей Самарской области. Жертвами негодяев становятся разные люди, вне зависимости от возраста и социального статуса. Недавно от рук преступников пострадал 48-летний заведующий лабораторией одного из самарских вузов. Мужчина перевел мошенникам более 2 млн. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, пострадавшему позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что мошенники могут оставить его без средств через мобильное приложение. Для сохранности денег он посоветовал перевести их на другой, «безопасный счет». Работник вуза согласился.

– По указанию собеседника 48-летний мужчина перевел 2 300 000 рублей на продиктованный собеседником счет. После этого разговор был прекращен, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Поняв, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.