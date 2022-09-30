В Самарской области появилась рабочая группа по вопросам частичной мобилизации

Группа будет оперативно реагировать на обращения жителей. Фото: Наталья АРТЯКОВА

С 29 сентября на территории Самарской области будет действовать рабочая группа по вопросам частичной мобилизации. Инициатором ее создания выступил глава региона Дмитрий Азаров.

В состав группы вошли представители регионального правительства, военкомата, военной прокуратуры, Общественной палаты, Общероссийского народного фронта, а также Уполномоченные по правам человека и по правам ребенка.

Участники группы будут рассматривать обращения жителей. Чаще всего они касаются критериев отбора и предоставления отсрочки для отдельных категорий. Основная цель – не допустить возможного нарушения законодательства, вести разъяснительную работу.

– Со всеми обращениями разбираемся вместе с военкоматами. Работа по частичной мобилизации в регионе с одной стороны направлена на полное и оперативное исполнение директив Верховного главнокомандующего, а с другой стороны проводится без перегибов и с соблюдением закона, – рассказал член рабочей группы, сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский.

Отмечается, что разъяснения будут вестись на площадках «Объясняем.РФ», Центра управления регионом, в СМИ и на горячей линии «122». Кроме того, к работе подключат министерство обороны – это позволит решить вопросы уже мобилизованных граждан.