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Общество30 сентября 2022 7:25

В Самарской области появилась рабочая группа по вопросам частичной мобилизации

Ее создали по инициативе главы региона Дмитрий Азарова
Полина КАРПОВА
Группа будет оперативно реагировать на обращения жителей.

Группа будет оперативно реагировать на обращения жителей.

Фото: Наталья АРТЯКОВА

С 29 сентября на территории Самарской области будет действовать рабочая группа по вопросам частичной мобилизации. Инициатором ее создания выступил глава региона Дмитрий Азаров.

В состав группы вошли представители регионального правительства, военкомата, военной прокуратуры, Общественной палаты, Общероссийского народного фронта, а также Уполномоченные по правам человека и по правам ребенка.

Участники группы будут рассматривать обращения жителей. Чаще всего они касаются критериев отбора и предоставления отсрочки для отдельных категорий. Основная цель – не допустить возможного нарушения законодательства, вести разъяснительную работу.

– Со всеми обращениями разбираемся вместе с военкоматами. Работа по частичной мобилизации в регионе с одной стороны направлена на полное и оперативное исполнение директив Верховного главнокомандующего, а с другой стороны проводится без перегибов и с соблюдением закона, – рассказал член рабочей группы, сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский.

Отмечается, что разъяснения будут вестись на площадках «Объясняем.РФ», Центра управления регионом, в СМИ и на горячей линии «122». Кроме того, к работе подключат министерство обороны – это позволит решить вопросы уже мобилизованных граждан.