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Происшествия30 сентября 2022 10:15

В Самарской области директор фирмы не доплатила сотруднику 70 тысяч рублей

Пострадавший не получал зарплату более двух месяцев
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Имеющиеся деньги руководительница направляла на увеличение суммы оборотного капитала организации

Имеющиеся деньги руководительница направляла на увеличение суммы оборотного капитала организации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области будут судить директора фирмы, которая занимается производством пластмассовых изделий для использования в строительстве. Женщину подозревают в невыплате зарплаты одному из сотрудников. Информацию сообщили в региональном СУ СК.

Следствие полагает, что руководительница не оплачивала труд работника более двух месяцев. За это время перед ним накопился долг в размере более 70 тысяч рублей. При этом деньги у организации имелись.

– Денежные средства, находящиеся на расчетных счетах и в кассе организации были направлены на увеличение суммы оборотного капитала и получения дохода от его использования, – информируют в СУ СК по Самарской области.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». В ближайшее время его рассмотрят в суде.

Отмечается, что долг перед работником частично погашен.