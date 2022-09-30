В Самарской области директор фирмы не доплатила сотруднику 70 тысяч рублей

Имеющиеся деньги руководительница направляла на увеличение суммы оборотного капитала организации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области будут судить директора фирмы, которая занимается производством пластмассовых изделий для использования в строительстве. Женщину подозревают в невыплате зарплаты одному из сотрудников. Информацию сообщили в региональном СУ СК.

Следствие полагает, что руководительница не оплачивала труд работника более двух месяцев. За это время перед ним накопился долг в размере более 70 тысяч рублей. При этом деньги у организации имелись.

– Денежные средства, находящиеся на расчетных счетах и в кассе организации были направлены на увеличение суммы оборотного капитала и получения дохода от его использования, – информируют в СУ СК по Самарской области.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». В ближайшее время его рассмотрят в суде.

Отмечается, что долг перед работником частично погашен.