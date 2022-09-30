Интерьер особняка Благовещенского отреставрировали в Самаре

Сейчас в старинном здании работает медицинский центр "Династия" / Фото: t.me/s/ugookn63

Стали известны детали реставрации особняка Благовещенского, который находится на пересечении улиц Фрунзе и Пионерской в Самаре. Рабочим удалось сохранить и восстановить первоначальные предметы интерьера памятника архитектуры.

- При обследовании выяснилось, что внутренние двупольные сосновые двери, встроенные шкафы из массива ореха и деревянная лестница из массива сосны имеют значительные повреждения. Они стали непригодны для дальнейшей эксплуатации из-за многочисленных непрофессиональных ремонтов, - сообщили в УГООКН Самарской области.

Специалисты сохранили первоначальный облик предметов интерьера особняка / Фото: t.me/s/ugookn63

Специалистам пришлось хорошо потрудиться, чтобы восстановить предметы интерьера. Все деревянные элементы перевезли в мастерскую, где их расчистили и отреставрировали. Мастера даже воссоздали поврежденные и утраченные элементы. В качестве основы они использовали сохранившиеся первоначальные фрагменты. В результате все двери, шкафы и лестницу из особняка Благовещенского, которые являются предметом охраны, удалось сохранить.

Напомним, обновление памятника архитектуры было завершено в мае 2022 года. Сейчас в здании, построенном в начале ХХ века в стиле модерн, работает государственный медицинский центр «Династия».