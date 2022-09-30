Жители пожаловались на разрушенное аварийное крыльцо подъезда в Советском районе Самары

Работы по ремонту планируется завершить до конца октября. Фото: телеграм-канал "Убежище Самара"

В социальных сетях жители обратили внимание на разрушенное крыльцо, находящееся в аварийном состоянии, одного из домов Советского района Самары.

— Крыльцо первого подъезда дома № 186 на улице Партизанская является аварийным, — пишет автор поста в телеграм-канале "Убежище Самара".

По словам самарца, его должны были отремонтировать еще в 2021 году, но до сих пор этого не сделали. На жалобу в соцсетях отреагировала администрация Советского района Самары.

— Уже связались с руководством управляющей компании «ГЭК». В настоящее время вопрос в работе подрядной организации, работы по ремонту планируется завершить до конца октября, — пишет официальный телеграм-канал районной администрации.

Вопрос должны держать на контроле. Для получения подробной информации о ходе работ просят звонить в управляющую компанию по телефону: 989 55 05.