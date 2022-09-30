Самарский общественник прокомментировал вступление в Россию четырех новых регионов

Как говорит Павел Покловский, на сегодняшний день сотрудничество регионов является взаимно интересным. Фото: соцсети

Член Общественной палаты Самарской области Павел Покровский прокомментировал радио "Комсомольская правда" в Самаре вступление в Россию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

— Мы – самарские жители, мы – жители Российской Федерации чувствуем, что на наших глазах вершится история: четыре дополнительных субъекта становятся частью нашей большой страны. Сколько лет они находились рядом с нами, но во власти врагов рода человеческого. Сегодня историческая правда наконец-то восторжествовала, — сказал Павел Покровский.

По словам самарского общественника, на сегодняшний день сотрудничество регионов является взаимно интересным, страна приросла настоящими партнерами, которые плечом к плечу будут идти по пути становления крепкой единой России.

— Мы не сильно понимаем, что будет завтра, но мы знаем, что сегодня это огромный праздник. Это наши братья, и они наконец-то встали рядом. Это историческое событие, оно не простое и коснулось каждого из нас. Уверен, что мы запомним этот день, — комментирует Павел Покровский.

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