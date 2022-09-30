Дмитрий Азаров высказался о подписании договора с четырьмя новыми республиками: «Мы становимся активными участниками истории»

В Кремле подписали договор о вхождении в состав России четырех республик

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказал свое мнение о происходящих в стране исторических событиях после подписания в Кремле договоров о вхождении в состав России четырех новых республик. Это происходит после проведения в четырех субъектах референдумов, на которых решение о присоединении поддержали подавляющее большинство голосующих. В зале, где происходила торжественная церемония, собрались депутаты Госдумы, сенаторы, главы субъектов РФ. Президент Владимир Путин во вступительном слове подчеркнул важность происходящего:он отметил, что миллионы людей высказали свою волю и они имеют право на самоопределение.

- Это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию, - уточнил президент.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров напомнил, что в последние годы на Донбассе было страшно жить: людей убивали, мучили и запугивали, но они продолжали бороться. И сегодня по праву рассчитывают на поддержку своих братьев из России. И эта помощь будет, ведь мы своих не бросаем.

- Сегодня все мы с вами становимся не просто свидетелями, но и активными участниками истории. Новейшей истории нашей страны – России. Истории мужества, отваги, братства и взаимопомощи. Жители Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей приближали этот день как могли. Они возвращаются домой, в Россию. И мы приветствуем их на Родине, - отметил Дмитрий Азаров.

Кстати, самарцы также сегодня вышли на улицу, чтобы поддержать историческое решение - патриотическая акция проходит на площади Куйбышева.