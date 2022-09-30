Самарский врач рассказал о важности диспансеризации для людей пожилого возраста

Мобильные бригады выезжают в населенные пункты для проведения диспансеризации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Самарской области Юрий Мальшин рассказал о важности диспансеризации.

Она помогает вовремя обнаружить скрытые заболевания организма, предотвратить их осложнения и не допустить перетекания в хроническую форму. У людей старше 65 лет она выявляет риски падений, жалобы, характерные для остеопороза, депрессии, сердечной недостаточности, нарушений слуха и зрения.

В рамках диспансеризации жители заполняют анкету «Возраст не помеха» для выявления факторов риска, проходят углубленное консультирование с учетом возрастных особенностей. В регионе работают мобильные бригады, которые выезжают в населенные пункты для проведения диспансеризации.

Помимо этого, организована доставка жителей сельской местности в центральные районные больницы для прохождения диспансеризации. По данным регионального минздрава, с начала 2022 года более 167 тысяч человек в возрасте 65 лет и старше прошли диспансеризацию. Из этого количества около 31 тысячи сельских жителей.