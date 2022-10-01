В Самаре прошла патриотическая акция в поддержку референдумов

Мероприятие состоялось в поддержку итогов референдумов по вхождению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

В Самаре прошла патриотическая акция под лозунгом «Мы вместе! Мы – своих не бросаем! Мы снова едины!». Мероприятие состоялось в поддержку итогов референдумов по вхождению Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

К участникам акции обратился председатель комитета по регламенту Дмитрий Холин, который решил мобилизовался добровольно.

- Гордитесь своими защитниками Отечества. Потому что именно это дает нам веру в то, что мы нужны. Если есть вера – значит есть смысл победить и скорее вернуться домой, - подчеркнул Дмитрий Холин.

Слова поддержки братским народам выразили руководители фракций в Самарской губдуме. Депутаты поздравили новых жителей России и поддержали курс нашего Президента, направленный на укрепление суверенитета.

- С сегодняшнего дня эти территории будут защищены российскими законами, - сказал руководитель фракции «Единая Россия», зампредседателя губернской думы Александр Живайкин.

Руководитель фракции КПРФ, зампред губернской думы Алексей Лескин, подчеркнул, что страна восстанавливает утраченные территории.

- Выражаю огромные слова благодарности всем, кто принял участие по сохранению русского мира на границах нашей великой страны, - добавил Лескин.

Михаил Маряхин, руководитель фракции «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» считает, что этот день стал важным для истории.

- Это важный исторический день для каждого из нас, это торжественный и волнительный день, день нашего единства, день сплоченности и патриотизма, - сказал Маряхин.