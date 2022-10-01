Под Самарой женщина осталась без денег, доверив банковскую карту собутыльнику

Осужденный проведет несколько лет в колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сергиевском районе вынесли приговор 46-летнему жителю Серноводска. Мужчину обвиняли в краже банковской карты у своей знакомой. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел некоторое время назад. В доме у подозреваемого собралась компания. Все дружно употребляли алкоголь, однако в определенный момент он закончился. Тогда пострадавшая отдала подозреваемому свою банковскую карту, чтобы он сходил за добавкой. Позднее мужчина сообщил ей, что потерял карту. Пострадавшая обратилась в полицию.

Правоохранители выяснили, что 46-летний мужчина уже был судим за имущественные преступления. После задержания он признался, что купил на средства с украденной карты продукты, одежду и алкоголь.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» и приговорил к двум годам колонии строгого режима.