В квартире у безработного жителя Самары обнаружили более 2,3 кг наркотиков

Безработный устроил дома наркоплантацию. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре в квартире у безработного наркодилера обнаружили более 2,3 килограммов наркотических средств. Полиция уже задержала злоумышленника, сейчас следствие продолжается. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

31-летнего безработного жителя Самары задержали возле подъезда одного из домов на улице Ташкентской. Ранее мужчина не попадал в поле зрения правоохранителей, однако у них появилась информация, что он может быть причастен к наркобизнесу. И эти подозрения подтвердились.

- В присутствии понятых в квартире у мужчины обнаружили и изъяли пять пакетов и пластиковый контейнер с веществом растительного происхождения зеленого цвета, - рассказали в ГУ МВД. – Также на месте обнаружили свертки из фольги и пять кустов растений. Экспертиза показала, что это гашиш, марихуана и конопля. Общая масса изъятых наркотических средств составила свыше 2,3 кг, что относится к крупному размеру.

По данным полиции, безработный самарец выращивал наркосодержащие растения чтобы продавать наркотики в городе.

Сейчас на наркодилера завели уголовное дело. Пока идет следствие, мужчину взяли под стражу.