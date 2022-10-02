В Тольятти ревнивый муж поджег кровать и устроил пожар в многоэтажке

Ревнивый муж поджег кровать и устроил пожар. Фото:ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти ревнивый муж поджег кровать и утроил пожар в многоэтажке. Теперь на мужчину возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

ЧП произошло в одной из квартир дома на ул. Ярославская в Тольятти. Вечером там вспыхнул пожар. Как выяснилось, его причиной стал конфликт между 40-летней хозяйкой квартиры и ее 34-летним супругом.

- Мужчина объяснил полицейским, что ссора произошла из-за ревности. Кроме того, мужчина был пьян, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области. - Он поджег кровать в спальне и ушел из дома.

Потушить огонь сразу женщина не смогла, начался пожар. По предварительным оценкам сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей.

Сейчас на ревнивца-поджигателя завели уголовное дело.