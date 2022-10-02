За помидор с длинным носом продавец хочет миллион рублей

В Самаре продают носатый помидор за миллион рублей. Необычный овощ житель Самары выставил на продажу на популярном сайте объявлений.

Продавец уверен, что его предложение уникально

- Это очень нужный помидор, он один на миллион, - пишет автор объяаления. - Он появляется раз в 100 лет.

Продавец призывает потенциальных покупателей поторопиться, если они не хотят ждать так долго.

За овощ продавец хочет миллион рублей. Есть ли желающие приобрести его за такую сумму, пока неизвестно.

Напомним, это уже не первый случай продажи овощей необычной форме. Так, недавно в Сааре продавали необычную картошку.