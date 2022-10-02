3 октября в Самаре "Крылья Советов" сыграют с ФК "Краснодар". Фото: ПФК "Крылья Советов"

В Самаре 3 октября ФК «Краснодар» на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена». Также трансляцию покажут в амфитеатре парка «Краснодар».

Матч состоится в рамках 11 тура РПЛ. Напомним, по итогам предыдущих десяти туров «Крылья Советов» занимают 11 место в турнирной таблице, у них 10 очков. У «Краснодара» - 4 место и 20 очков. Тем не менее в кубанской команде уже назвали предстоящую игру «матчем с одним из самых неудобных соперников последних лет».