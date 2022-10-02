Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 октября 2022 13:12

В Самаре возобновили автобусное сообщение с Казахстаном

Такая информация появилась на сайте Центрального автовокзала
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Автобусы отправляются от Центрального автовокзала

Автобусы отправляются от Центрального автовокзала

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возобновили автобусное сообщение с Казахстаном. Автобусы в Уральск вновь отправляются от Центрального автовокзала. Такая информация появилась на сайте ЦАВ.

- Администрация Центрального автовокзала города Самары уведомляет, что с 1 октября возобновляет рейсы «Самара – Уральск», - говорится на сайте ЦАВ.

В первый день рейсы были запланированы на 7.30, 15.00 и 16.50. Про точное время отправления в следующие дни пассажирам рекомендовали узнавать в справочной автовокзала

Напомним, автобусное сообщение между Самарой и Уральском было приостановлено 29 сентября. Это вызвало возмущение со стороны пассажиров.