Автобусы отправляются от Центрального автовокзала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возобновили автобусное сообщение с Казахстаном. Автобусы в Уральск вновь отправляются от Центрального автовокзала. Такая информация появилась на сайте ЦАВ.

- Администрация Центрального автовокзала города Самары уведомляет, что с 1 октября возобновляет рейсы «Самара – Уральск», - говорится на сайте ЦАВ.

В первый день рейсы были запланированы на 7.30, 15.00 и 16.50. Про точное время отправления в следующие дни пассажирам рекомендовали узнавать в справочной автовокзала

Напомним, автобусное сообщение между Самарой и Уральском было приостановлено 29 сентября. Это вызвало возмущение со стороны пассажиров.