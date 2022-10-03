Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье3 октября 2022 8:37

В Самарской области количество заболевших коронавирусом стало меньше тысячи 3 октября 2022 года

Число выздоровевших при этом растет и остается больше двух тысяч человек
Ирина СИНЕГУБОВА
Победить болезнь и излечиться удалось 2524 жителям региона.

Победить болезнь и излечиться удалось 2524 жителям региона.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по данным оперативного штаба на 3 октября 2022 года количество заболевших продолжает стабильно уменьшаться и составило меньше тысячи. За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 896 человек.

На данный момент высокий показатель у числа выздоровевших, он стал значительно больше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 2524 жителям региона.

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения с подозрением на коронавирус 31 человек, умерло два пациента. По состоянию на 12 августа, полную вакцинацию в регионе прошли 2 202 237 человек, а процент коллективного иммунитета равен 9,4.

По сравнению с вчерашним днем, 2 октября, количество заболевших сегодня уменьшилось. 2 октября 2022 года коронавирусную инфекцию обнаружили у 1231 человека.