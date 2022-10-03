В Самарской области строят новое клинико-диагностическое отделение центральной районной больницы

В одном здании можно будет получить всю необходимую специализированную помощь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Похвистнево идет строительство нового клинико-диагностического отделения центральной больницы города и района.

— На сегодняшний день готовы уже каркас и кровля здания, сделан монтаж дверей и окон. Продолжается подключение к отоплению и электроснабжению, — рассказали в минздраве Самарской области.

При строительстве применяются быстровозводимые модульные конструкции. Отделение возводится в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. Все медицинское оборудование будет современным.

В одном здании можно будет получить всю необходимую специализированную помощь для детей и взрослых. Пациенты смогут пройти разные обследования и процедуры. Установят также противошоковые палаты для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи.