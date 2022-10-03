Владимир Колокольцев представил нового начальника ГУ МВД по Самарской области

Глава МВД России уже поставил перед Игорем Ивановым первоочередные задачи / Фото: мвд.рф

В понедельник, 3 октября 2022 года, министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев представил нового начальника полиции Самарской области. На этот пост указом президента РФ назначен генерал-лейтенант Игорь Иванов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Игорь Иванов обладает достаточными деловыми и личными качествами, чтобы в кратчайшие сроки оценить оперативную обстановку в новом субъекте и сосредоточить усилия вверенного коллектива на решении поставленных задач, - выразил уверенность глава МВД.

Владимир Колокольцев потребовал уделить особое внимание рассмотрению обращений граждан; организации работы дежурных частей, следственно-оперативных групп и участковых пунктов полиции; противодействию преступлениям с использованием IT-технологий; пресечению незаконного оборота алкоголя; а также профилактике правонарушений.

Напомним, Игорю Иванову 56 лет. Свою карьеру в силовых структурах он начинал в Челябинске в 1990-е годы. До недавнего времени занимал пост начальника ГУ МВД по Кемеровской области. В Самаре он заменит Александра Винникова, который покинул свою должность после истечения контракта летом 2022 года.

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