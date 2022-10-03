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Общество3 октября 2022 10:01

В Самаре снесут аварийные дома в разных районах города

Жителям предоставили список
Алена ПРОВКИНА
В областной столице снесут ветхие дома

В областной столице снесут ветхие дома

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали о сносе аварийных домов. В разных районах города избавятся от ветхих строение.

По данным городской администрации, участки с аварийными домами могут направить для муниципальных нужд. Ветхие строения расположены в разных точках города и находятся по следующем улицам: Самарская, Венцека, Пугачевская, Парижской Коммуны, Карачаевская, Галактионовская, Садовая.

Напомним, что также на территории города изымут дома из-за строительства новой станции метро «Театральная». Появился полный список зданий.