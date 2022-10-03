Приют «Хати» займется отловом бездомных животных в Самаре до конца 2022 года

После отлова бродячих животных ждет обработка от паразитов, стерилизация и чипирование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре подвели итоги торгов по поиску подрядчика для отлова бездомных животных. Этой работой займется региональный благотворительный общественный фонд «Приют для бродячих собак «Хати». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

На электронный аукцион была подана всего одна заявка — от приюта «Хати». Ее признали соответствующей всем требованиям. Изначально стоимость контракта установили в 17,9 млн рублей. Однако организация согласилась заняться отловом бездомных животных за 15,1 млн рублей. Выполнять эту работу ей нужно будет до 31 декабря 2022 года.

Подрядчику необходимо отлавливать бродячих собак по заявкам. После этого отправлять в приют, где ветеринар будет осматривать животное, обрабатывать от паразитов. Также в перечне работ стерилизация/кастрация и чипирование. В приюте собаки будут находиться в течение 20 дней. Если они не будут проявлять агрессии, то животных будут возвращать в места обитания.