Двухэтажный поезд с туристами отправится из Самары на Урал 3 ноября 2022 года

Туристы увидят самые красивые и интересные уголки уральских городов / Фото: пресс-служба КбшЖД

РЖД запускает новый туристический железнодорожный маршрут. Этой осенью жители Самары смогут отправиться в путешествие на Урал. Туда и обратно туристов доставит двухэтажный поезд. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Состав отправится с ж/д вокзала в Самаре 3 ноября 2022 года. Пассажиров ждет четырехдневный тур в Уфу и Екатеринбург. В столице Башкирии туристы познакомятся с историей города, посетят национальный музей республики, а также увидят выступление лучников и кураистов.

В Екатеринбурге путешественники побывают в монастырском комплексе на Ганиной Яме, музейном комплексе военной и гражданской техники, посетят экспозицию камней и минералов в галерее «Главный проспект», а еще Ельцин-центр. Отметим, к туру в этот город смогут также присоединиться жители Уфы.

Обратно в Самару поезд вернется 6 ноября 2022 года. В его составе — двухэтажные вагоны-купе и СВ, вагон-ресторан. Все они оборудованы кондиционерами, розетками для зарядки гаджетов и экологически чистыми туалетами.

Подробнее о туре можно узнать на сайте РЖД (раздел «Туризм с РЖД») и по телефону сервисного центра Куйбышевской магистрали 8-800-201-74-22.