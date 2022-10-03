В Самаре суд отменил обвинительный приговор известному бизнесмену из Набережных Челнов

Бизнесмена и его знакомого обвиняли в покушении на мошенничество и в вымогательстве Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Шестой кассационный суд в Самаре отменил обвинительный приговор в отношении известного в Набережных Челнах бизнесмена Дамира Бибишева и его подельника Олега Гордевича. Ранее обоих признали виновными в покушении на мошенничество и в вымогательстве.

Насколько известно, Бибишев и Гордевич требовали с владельца развлекательного комплекса Сергея Федосова и хозяина ломбардов и магазинов Ленара Миргалиева более 20 млн рублей. Кроме того, они пытались обмануть первого бизнесмена на 7 млн рублей. Обещали за эти деньги помочь снять арест с его помещения.

В 2020 году Нижнекамский городской суд приговорил Дамира Бибишева к 2,5 годам лишения свободы условно, а Олега Гордевича — к 5 годам колонии. В дальнейшем оба осужденных и их адвокаты оспорили данное решение. Шестой кассационный суд в Самаре, рассмотрев дело, отменил обвинительный приговор.