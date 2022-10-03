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Общество3 октября 2022 12:37

Стало известно, как будут ходить автобусы из-за перекрытия Полевой/Ново-Садовой в Самаре

Движение на перекрестке ограничат с 8 октября 2022 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Из-за перекрытия придется изменить маршруты восьми автобусов

Из-за перекрытия придется изменить маршруты восьми автобусов

Фото: Яндекс. Карты

В субботу, 8 октября 2022 года, в Самаре перекроют перекресток улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой. Это необходимо для переустройства инженерных коммуникаций в рамках строительства метро. Работы займут 39 дней. В городской мэрии рассказали, как в этот период будет ходить общественный транспорт.

— В направлении «в город» автобусы будут поворачивать с Ново-Садовой направо — на Первомайскую и далее объезжать закрытый участок по Молодогвардейской. В направлении «из города» они будут двигаться по Самарской, Чкалова, Ленинской, проспекту Ленина и далее выезжать на Ново-Садовую, — сообщил замглавы департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

Схему уже согласовали с ГИБДД. На время перекрытия скорректируют работу светофоров. Дополнительное светофорное регулирование введут на пересечении Ново-Садовой и Невской — по направлению в центр города.

На перекрестке Полевой, Самарской и Ново-Садовой, а также на улицах, по которым организуют объезд, установят необходимые знаки и предупреждающие аншлаги. Об изменении маршрутов общественного транспорта будут информировать в салонах автобусов.