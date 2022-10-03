Фасад дома Филатова на ул. Чапаевской отремонтируют в Самаре

Ремонт фасада улучит внешний облик старинного здания / Фото: t.me/ugookn63

В Самаре приведут в порядок фасад памятника архитектуры на улице Чапаевской, 128-130. Речь идет о здании, которое известно как дом П.И. Филатова. Об этом в своем телеграм-канале сообщает УГООКН региона.

- Согласован проект ремонта фасада дома Филатова. Он подготовлен в рамках реализации программы капитального ремонта МКД, - отметили в ведомстве.

Подрядчик должен будет расчистить фасад и архитектурный декор от грязи и слоев краски, отремонтировать и укрепить поверхность кирпичной кладки, восстановить штукатурный слой фасада и цоколя, а также внешние декоративные элементы, окрасить фасад и смонтировать металлические отливы. Все эти работы призваны улучшить внешний облик старинного здания и продлить срок эксплуатации фасада.