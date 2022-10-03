«Масштабы удивляют»: самарец показал ход строительства логистического центра Wildberries

Под строительство отведена внушительная территория. Фото: скриншот с видео

В Самарской области продолжается масштабное строительство логистического центра Wildberries. Объект появится на площадке индустриального парка «Новосемейкино». Его возведение началось в конце августа текущего года. Сегодня работы на площадке идут полным ходом – об этом можно судить из видео самарского видеоблогера Сергея Бобина.

На кадрах, сделанных с высоты, видно, что строительство центра находится на стадии земляных работ. На участке активно работает техника. Первое, что бросается в глаза – масштабы проекта.

– Ничего себе территория! Видимо, объект будет огромный, – пишут в комментариях интернет-пользователи.

Напомним, площадь нового объекта составит 100 тыс. квадратных метров. Благодаря строительству комплекса товары будут быстрее доходить до заказчиков, а логистические расходы поставщиков Wildberries из Самарской области и смежных регионов станут ниже. Кроме того, в центре будет создано 5 тысяч рабочих мест, а в перспективе – 10 тысяч.

Завершить возведение объекта планируется до конца 2023 года.