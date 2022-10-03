В Самарской области 4 октября 2022 года ожидается сильный ветер

Объявлен желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 4 октября 2022 года в Самарскую область придет сильный ветер. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ «Приволжское УГМС».

– Порывы юго-восточного ветра достигнут 15-18 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности, – информирует ГУ МЧС по Самарской области.

В ведомстве предупреждают, что жителям в момент непогоды следует быть осторожнее. В частности, необходимо постараться не покидать здания. В случае, если сильный ветер застал на улице, рекомендуют укрыться в подземных переходах или подъездах. При этом прятаться от ветра у стен домов, за остановками, недостроенными зданиями, деревьями и рекламными щитами в ГУ МЧС крайне не советуют.