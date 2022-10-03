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Происшествия3 октября 2022 16:51

Трое взрослых и ребенок отравились угарным газом под Самарой

Инцидент произошел поздно ночью 2 октября 2022 года
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Пострадавших доставили в больницу.

Пострадавших доставили в больницу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь со 2 на 3 октября 2022 года в Самарской области произошло ЧП. В Похвистневском районе четверо человек отравились угарным газом. В их числе – один ребенок.

Инцидент произошел в жилом доме в селе Савруха. Информация о происшествии поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 23:23.

К счастью, обошлось без погибших. Однако в ЧП есть пострадавшие – 52-летний мужчина, 44-летняя женщина, 19-летняя девушка и 7-летний мальчик. Их доставили в больницу, пишет ВолгаНьюс.

Что стало причиной произошедшего пока неизвестно. Обстоятельства выясняются.