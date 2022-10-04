В Самаре планируют расселить дом в исторической части города

Жители получат новое жилье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют расселить дом, расположенный в исторической части города. Информация об этом появилась на официальном сайте администрации областного центра.

Согласно опубликованным документам, здание ранее хотели добавить в список градоформирующих объектов. Теперь же дом изымут для муниципальных нужд. Строение расположено на улице Самарской, 193. Общая площадь участка составляет 549 квадратных метров.

Напомним, в областной столице также хотят снести ряд домов в разных районах города. Список ветхих зданий опубликовала мэрия.