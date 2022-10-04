В Самаре мужчину задержали из-за оскорблений прохожих и нашли при нем героин в крупном размере

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 39-летнего мужчину задержали из-за оскорблений местных жителей и нашли при осмотре героин в крупном размере.

— Вечером в начале сентября этого года полицейские, патрулирующие Промышленный район, увидели молодого человека, который выражался грубой нецензурной бранью в адрес местных жителей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В отделе полиции хотели составить протокол об административном правонарушении, но в присутствии понятых обнаружили у 39-летнего местного жителя сверток из синей изоленты с порошком белого цвета. Экспертиза показала, что это героин массой около 1 грамма, что относится к крупному размеру.

В день задержания мужчина купил наркотик в интернете для личного употребления и забрал закладку в одном из дворов на ул. Стара-Загора. Во время этого и возник конфликт с местными жителями. Молодой человек ранее уже был судим за кражу и грабеж. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.