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Общество4 октября 2022 6:10

В Железнодорожном районе Самары на дороге течет вода и образуется провал асфальта

Жители областного центра поделились кадрами в соцсетях
Ирина СИНЕГУБОВА
На опубликованных кадрах видно, что воды натекло уже не мало. Фото: сообщество Вконтакте "ДТП 163 Самара"

На опубликованных кадрах видно, что воды натекло уже не мало. Фото: сообщество Вконтакте "ДТП 163 Самара"

В Железнодорожном районе Самары на автомобильной дороге собирается вода. На это в социальных сетях обратили внимание жители областного центра.

— На улице Гагарина, 8 в сторону Московского шоссе течет вода на дороге и образуется хороший провал асфальта, — сообщает автор поста сообщества Вконтакте "ДТП 163 Самара".

На опубликованных кадрах видно, что воды натекло уже не мало, шириной в целую полосу движения, а рядом стоит пластиковое ограждение. В комментариях люди благодарят автора поста за предупреждение – провалиться на дороге никому не хочется.

— Зима начинается с прорывами, — констатирует комментатор.

— Кто-то сильно на море хотел , вот и решил сам сделать, — пытается отшутиться самарчанка.