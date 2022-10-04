Два старинных дома в центре Самары взяли под охрану

Под охрану взяли дом Ивановых, который построили во второй половине XIX века / Фото: cultnaslediesamregion.ru

В центре Самары взяли под охрану два старинных здания. Речь идет о купеческом доме на улице Куйбышева, 87 и доме Ивановых на улице Фрунзе, 175а. Об этом говорится в приказах регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия.

Здание на улице Куйбышева – двухэтажное с подвалами. Оно построено из кирпича в стиле модерн. Предметом охраны стал сам дом, декор фасада, окна.

Двухэтажное здание на улице Фрунзе возвели в 1840 году. Это традиционный деревянный дом с элементами классицизма. Под охрану взяли саму постройку, фундамент и стены, композиционное построение и декор фасадов, а также оконные проемы.