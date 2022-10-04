В Самаре пожилой водитель проехал на «красный» и на скорости влетел в иномарку

Пострадавшего госпитализировали в медучреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре вечером, 3 октября 2022 года, произошла серьезная авария в Кировском районе. Пострадал пожилой мужчина.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, происшествие зафиксировали в 16:25. Согласно материалам инспекторов, 70-летний водитель отечественного автомобиля «LADA Kalina» двигался по улице Макаренко. На перекрестке он проехал на «красный» и столкнулся с иномаркой «Hyundai Tucson». В результате столкновения отечественная легковушка перевернулась.

Из-за аварии пострадал водитель «LADA Kalina», его госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.